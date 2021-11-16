Шахраї у Києві обікрали пенсіонерів на два мільйони гривень

Поліція Києва викрила банду, яка нажилася на пенсіонерах на суму, що перевищує 2 млн гривень.

За даними Нацполіції, злочинці під виглядом співробітників Пенсійного фонду пропонували громадянам обміняти гроші, які нібито вийшли з обігу, на нові.

Правоохоронці викрили угруповання, з якого двом учасникам вже повідомили про підозру в шахрайстві та крадіжці.

Під час обшуків у будинках фігурантів на Одещині було вилучено сувенірні банкноти, списки з адресами жертв, телефони та сім-картки, ноутбуки, прикраси, банківські картки, бойовий пістолет та патрони. Зброю було викрадено злочинцями у Луганській області.

Про підозру повідомлено двом жінкам. Покарання за злочини за ч. 4 ст. 185 та ч. 3, 4 ст. 190 КК України передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція з’ясовує, яким чином ще один фігурант справи – 40-річний одесит – здобув зброю.

Чоловіка відправили під домашній арешт на час, доки триває розслідування.