Бывший военный с криминальным прошлым хранил дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты коктейля Молотова – полиция наконец-то задержала незнакомца в камуфляже, который в Софиевской Борщаговке 12 октября среди бела дня стрелял из пистолета в супругов с маленькой дочкой.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
– 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок – арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют, – написал он в соцсети.
Стрельба в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом произошла 12 октября. Мужчина в камуфляже стрелял из пистолета в молодых супругов с маленькой дочерью, когда они сели в автомобиль.
Нападающий травмировал водителя в ногу и повредил его автомобиль, женщина и девочка не пострадали.
Все это зафиксировала камера видеонаблюдения у подъезда дома, где произошла стрельба.
Тогда в полиции назвали одну из возможных версий нападения – долги потерпевшего.