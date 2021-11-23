Бывший военный с криминальным прошлым хранил дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты коктейля Молотова – полиция наконец-то задержала незнакомца в камуфляже, который в Софиевской Борщаговке 12 октября среди бела дня стрелял из пистолета в супругов с маленькой дочкой.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

– 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок – арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют, – написал он в соцсети.

Стрельба под Киевом: полиция через 40 дней задержала нападающего на семью – кто он / 3 фотографии

Стрельба в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом произошла 12 октября. Мужчина в камуфляже стрелял из пистолета в молодых супругов с маленькой дочерью, когда они сели в автомобиль.

Нападающий травмировал водителя в ногу и повредил его автомобиль, женщина и девочка не пострадали.

Все это зафиксировала камера видеонаблюдения у подъезда дома, где произошла стрельба.

Тогда в полиции назвали одну из возможных версий нападения – долги потерпевшего.