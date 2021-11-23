Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти коктейлю Молотова – поліція нарешті затримала незнайомця у камуфляжі, який у Софіївській Борщагівці 12 жовтня сред білого дня стріляв із пістолета у подружжя з маленькою донькою.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських і стрілок – арештований. Справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого дійсно вражають, – написав він у соцмережі.

Стрілянина під Києвом: поліція за 40 днів затримала нападника на сім’ю – хто він / 3 фотографии

Стрілянина у селищі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася 12 жовтня. Чоловік у камуфляжі стріляв із пістолета у молоде подружжя із маленькою донькою, коли вони сіли до автомобіля.

Нападник травмував водія у ногу та пошкодив його авто, жінка та дівчинка не постраждали.

Усе це зафіксувала камера відеоспостереження біля під’їзду будинку, де сталася стрілянина.

Тоді у поліції назвали одну з можливих версій нападу – борги потерпілого.