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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковской области подросток упал в колодец: юношу спасли местные жители

Юля Захарченко редактор ленты
В Ивано-Франковской области подросток упал в колодец: юношу спасли местные жители

В городе Коломыя в Ивано-Франковской области подросток упал в колодец на глубину около 10 метров. К счастью, юноша серьезно не пострадал.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло вечером в среду, 24 ноября. В службу спасения поступило сообщение о необходимой помощи.

Местным жителям удалось вытащить из колодца парня 2004 года рождения, проживающего неподалеку от места происшествия в городе Коломыя, еще до приезда спасателей.

По словам потерпевшего, во время игры в прятки он оказался в колодце на глубине 10 метров. Подросток надеялся, что она не очень глубокая, еще и без воды.

Медицинские работники осмотрели юношу после спасения. По данным ГСЧС, парню удалось отделаться только царапинами и испугом.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels, ГСЧС

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