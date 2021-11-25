В городе Коломыя в Ивано-Франковской области подросток упал в колодец на глубину около 10 метров. К счастью, юноша серьезно не пострадал.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это произошло вечером в среду, 24 ноября. В службу спасения поступило сообщение о необходимой помощи.

Местным жителям удалось вытащить из колодца парня 2004 года рождения, проживающего неподалеку от места происшествия в городе Коломыя, еще до приезда спасателей.

По словам потерпевшего, во время игры в прятки он оказался в колодце на глубине 10 метров. Подросток надеялся, что она не очень глубокая, еще и без воды.

Медицинские работники осмотрели юношу после спасения. По данным ГСЧС, парню удалось отделаться только царапинами и испугом.