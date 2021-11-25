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На Івано-Франківщині підліток впав у криницю: юнака врятували місцеві жителі

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Івано-Франківщині підліток впав у криницю: юнака врятували місцеві жителі

У місті Коломия в Івано-Франківській області підліток впав у криницю на глибину близько 10 метрів. На щастя, юнак серйозно не постраждав.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося ввечері у середу, 24 листопада. До служби порятунку надійшло повідомлення про необхідну допомогу.

Місцевим мешканцям вдалося витягнути з криниці хлопця 2004 року народження, який проживає неподалік від місця події у місті Коломия, ще до приїзду рятувальників.

За словами потерпілого, під час гри у хованки він опинився у криниці на глибині 10 метрів. Підліток сподівався, що вона не дуже глибока, ще й без води.

Медичні працівники оглянули хлопця після порятунку. За даними ДСНС, хлопцеві вдалося відбутися лише подряпинами та переляком.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels, ДСНС

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