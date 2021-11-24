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Обзывала черной обезьяной: суд оштрафовал львовянку на 40 тыс. грн за буллинг

Мария Степанюк редактор ленты
мусульманка плаче

Лычаковский районный суд Львова оштрафовал жительницу города на 40 тыс. грн за то, что она оскорбляла соседку из-за ее цвета кожи.

Гражданка Ливии, которая вместе с мужем и сыном на законных основаниях проживает в Украине и арендует жилье, обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании причиненного морального ущерба в размере 150 тыс. грн.

По этому делу, которое зарегистрировано в ЕГССР, говорится, что однажды ливийка была дома с ребенком, 2018 года рождения.

— В это время, женщина подойдя к входной двери в ее квартиру, стала сильно хлопать руками и ногами в дверь. При этом около 15 мин. кричала, выражалась в ее сторону нецензурной бранью, обзывала “черной обезьяной” и “чуркой”.

Другой сосед зашел к иностранке проверить, все ли хорошо с ней, поскольку знал, что она сама с ребенком. Он отметил, что истица была очень напугана, а ребенок находился в состоянии шока, плакал и просился на руки.

После этого был еще один инцидент, когда женщина возле дома в присутствии других соседей стала оскорблять гражданку Ливии, когда та гуляла с ребенком. Львовянка обзывала женщину “черной обезьяной”. В ответ иностранка ничего не ответила, только склонила голову и плача унесла сына с детской площадки. При этом говорится, что дети на детской площадке начали повторять обидные слова, которые сказала ответчица.

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Еще спустя несколько дней она встретила иностранку на улице, начала оскорблять ее и толкать детскую коляску.

Из-за буллинга у женщины возникла тревожность и панические атаки: ей пришлось обращаться к неврологу и психиатру.

Женщина, оскорблявшая иностранку, заявила, что семья ливийки нарушает порядок и создает шум в доме после 22:00, а ребенок катается на велосипеде в квартире. Однако соседи утверждают, что ливийка и ее семья – неконфликтные и спокойные люди.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей — вместо моральной компенсации в 150 тыс. гривен, женщина получит 40 тыс. грн.

Источник: ЕГССР

Фото: Depositphotos

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