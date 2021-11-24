Обзывала черной обезьяной: суд оштрафовал львовянку на 40 тыс. грн за буллинг

Лычаковский районный суд Львова оштрафовал жительницу города на 40 тыс. грн за то, что она оскорбляла соседку из-за ее цвета кожи.

Гражданка Ливии, которая вместе с мужем и сыном на законных основаниях проживает в Украине и арендует жилье, обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании причиненного морального ущерба в размере 150 тыс. грн.

По этому делу, которое зарегистрировано в ЕГССР, говорится, что однажды ливийка была дома с ребенком, 2018 года рождения.

— В это время, женщина подойдя к входной двери в ее квартиру, стала сильно хлопать руками и ногами в дверь. При этом около 15 мин. кричала, выражалась в ее сторону нецензурной бранью, обзывала “черной обезьяной” и “чуркой”.

Другой сосед зашел к иностранке проверить, все ли хорошо с ней, поскольку знал, что она сама с ребенком. Он отметил, что истица была очень напугана, а ребенок находился в состоянии шока, плакал и просился на руки.

После этого был еще один инцидент, когда женщина возле дома в присутствии других соседей стала оскорблять гражданку Ливии, когда та гуляла с ребенком. Львовянка обзывала женщину “черной обезьяной”. В ответ иностранка ничего не ответила, только склонила голову и плача унесла сына с детской площадки. При этом говорится, что дети на детской площадке начали повторять обидные слова, которые сказала ответчица.

Читайте Во Львове мужчину приговорили к двум годам заключения за укус полицейского

Еще спустя несколько дней она встретила иностранку на улице, начала оскорблять ее и толкать детскую коляску.

Из-за буллинга у женщины возникла тревожность и панические атаки: ей пришлось обращаться к неврологу и психиатру.

Женщина, оскорблявшая иностранку, заявила, что семья ливийки нарушает порядок и создает шум в доме после 22:00, а ребенок катается на велосипеде в квартире. Однако соседи утверждают, что ливийка и ее семья – неконфликтные и спокойные люди.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей — вместо моральной компенсации в 150 тыс. гривен, женщина получит 40 тыс. грн.

Источник: ЕГССР