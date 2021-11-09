Во Львове мужчину приговорили к двум годам заключения за укус полицейского

Во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор мужчине, который в июле 2021 года укусил за плечо полицейского.

Львовянин за нападение на патрульного получил реальный срок — два года и три месяца за решеткой. Об этом говорится в решении суда.

Инцидент произошел 4 июля в 21.00 на улице Роксоляны во Львове. Патрульных вызвала мать мужчины. С патрульными львовянин общался в грубой форме, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Когда правоохранители попытались задержать мужчину, он укусил одного из них за плечо.

После инцидента патрульный прошел экспертизу, которая обнаружила у него на плече ссадину – это считается легким телесным повреждением.

Таким образом мужчину обвинили в умышленном нанесении побоев правоохранителю.

В ходе судебного заседания львовянин признал свою вину. Мужчина заявил, что действовал под влиянием алкоголя. Судья приняла во внимание его раскаяние, но обратила внимание на то, что он был ранее судим за кражу в феврале 2021 года и еще не отбыл условного наказания.

На этот приговор львовянин может подать апелляционную жалобу.

Источник: ЕГРСР