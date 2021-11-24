Обзивала чорною мавпою: суд оштрафував львів’янку на 40 тис. грн за булінг

Личаківський районний суд міста Львова оштрафував мешканку міста на 40 тис. грн за те, що вона ображала сусідку через її колір шкіри.

Громадянка Лівії, яка разом із чоловіком та сином на законних підставах проживає в Україні та орендує житло, звернулася до суду із позовом до відповідача про стягнення заподіяної моральної шкоди в розмірі 150 тис. грн.

У цій справі, яка зареєстрована у ЄДРСР, йдеться, що одного разу лівійка була вдома з дитиною 2018 року народження.

— У цей час жінка, підійшовши до вхідних дверей у її квартиру, почала сильно грюкати руками та ногами у двері. При цьому близько 15 хв. кричала, висловлювалася у її бік нецензурною лайкою, обзивала “чорною мавпою” та “чуркою”.

Інший сусід зайшов до іноземки перевірити, чи все добре, оскільки знав, що вона сама з дитиною. Він зауважив, що позивачка була дуже налякана, а дитина перебувала у стані шоку, плакала та просилася на руки.

Після цього був ще інцидент, коли жінка біля будинку у присутності інших сусідів почала ображати громадянку Лівії, коли та гуляла з дитиною. Львів’янка обзивала жінку “чорною мавпою”. У відповідь іноземка нічого не відказала, лише схилила голову та плачучи забрала сина з дитячого майданчика. При цьому зазначається, що діти на дитячому майданчику почали повторювати образливі слова, які сказала відповідачка.

Ще за декілька днів сусідка перестріла іноземку на вулиці, почала ображати її та штовхати дитячий візочок.

Через булінг у молодої матері розвинулася тривожність та панічні атаки: їй довелося звертатися до невролога і психіатра.

Жінка, яка ображала іноземку, заявила, що сім’я лівійки порушує порядок і вчиняє шум у будинку після 22.00, а дитина катається на велосипеді у квартирі. Однак сусіди стверджують, що лівійка та її сім’я – неконфліктні та спокійні люди.

Суд частково задовольнив позов постраждалої – замість моральної компенсації у 150 тис. грн жінка отримає 40 тис.

Джерело: ЄДРСР