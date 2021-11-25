В Харькове задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве родного брата (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

– В ноябре 2021 года мужчина, находясь в квартире со своим братом и его девушкой, начал ссориться с ним. Во время конфликта мужчина нанес брату удары молотком по голове, от которых тот упал на пол, а мужчина ушел из квартиры, – говорится в сообщении.

Как уточняется, скорую помощь вызвала девушка потерпевшего. Его доставили в больницу, где он скончался менее чем через сутки.

Обвиняемому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, после чего судья постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник: прокуратура Харьковской области