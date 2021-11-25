У Харкові затримано 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві рідного брата (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила прес-служба місцевої прокуратури.

– У листопаді 2021 року чоловік, перебуваючи у квартирі зі своїм братом та його дівчиною, почав сварку. Під час конфлікту чоловік наніс брату удари молотком по голові, від яких він упав на підлогу, а чоловік пішов із квартири, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, швидку допомогу викликала дівчина потерпілого. Його доправили до лікарні, де він помер менш ніж за добу.

Обвинуваченому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, після чого суддя ухвалив обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело: прокуратура Харківської області