Могли отравиться угарным газом: в Борисполе умерли отец и дочь

В Борисполе Киевской области при странных обстоятельствах умерли отец и дочь. Они могли отравиться угарным газом.

Семья Прудких – муж с женой, их 27-летняя дочь и 7-летняя внучка недавно переехали в новый дом.

Вдруг владелица нового дома позвонила сестре и сообщила, что ее дочь не дышит.

– Говорит: “Алена спит”, я к ней говорю: “Чего?”, она отключилась. А тут сразу через секунду звонок говорит: “Она не дышит”. Я говорю: “Вызови скорую”. Мы приехали сразу с мужем и с дочерью, – рассказывает родственница семьи Алла Михайловна.

Когда родственники приехали в дом, то увидели тело племянницы на полу, а рядом с распухшей синей ногой стонал от боли ее отец. Хозяйка бродила по дому, словно в тумане. И за этим всем, свернувшись клубочком, наблюдала маленькая Ася.

Прибывшие на место медики почему-то отказались забирать Александра, просто развернулись и уехали. Мужчину и его погибшую дочь родственники увезли в больницу своими силами. Глава семьи был в крайне тяжелом состоянии.

– Он без сознания упал, пролежал определенное время, в одной позе с подогнутой ногой. Синдром длительного сжатия тканей… Мышца страдает и присоединяется почечная недостаточность, – рассказал Юрий Пасенченко, медицинский директор Бориспольской больницы.

Первое, что пришло в голову близким – с семьей кто-то расправился ради наживы. К этой версии подтолкнули соседи, рассказавшие, что к семье заходили две женщины.

Однако полиция в трагических происшествиях следов криминала не нашла. Мол, погибшая Елена с детства имела проблемы с сердцем, а усложнило ситуацию воспаления легких.

— Предварительная причина смерти – пневмония. Никаких насильственных признаков смерти нет. В самом этом доме печное отопление. Мы не исключаем, что телесные повреждения на теле самого хозяина связаны с пребыванием в доме под влиянием угарного газа, — говорит Ирина Прянишникова, представитель полиции Киевщины.

Правоохранители предполагают, что отравилась вся семья. Соседка, которая помогала им с переездом, по возвращении домой потеряла сознание.

От прошлых владельцев в гостиной остался камин, но новые хозяева переделали его на печку. До переезда дом несколько лет пустовал, поэтому вполне вероятно, что за это время газовый котел, вентиляция или дымоходы могли сломаться.

— Опасность угарного газа в том, что его достаточно буквально 1% от общего объема воздуха в помещении, чтобы человек при одном-двух вдохах потерял сознание и погиб. Нельзя исключать, что это был углекислый газ. Человек начинает чувствовать себя сонным, через определенный промежуток тоже он потеряет сознание, — рассказал Максим Бархат, спикер Бориспольского райуправления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Медики боролись за 52-летнего Александра несколько дней, но терапия и операции не помогли – организм мужчины не выдержал. Окончательный ответ на причины смерти должны дать эксперты, но поскольку по делу нет криминала, то и проверок никто не назначал.