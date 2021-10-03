В Сумах трое детей и трое взрослых отравились угарным газом. Врачи местного медицинского учреждения сообщили об этом случае в правоохранительные органы.

По данным Национальной полиции, у семьи ухудшилось самочувствие после пользования газовым проточным водонагревателем. Об этом правоохранители узнали во время разговора с пострадавшими.

Врачи оказали необходимую медицинскую помощь шестерым людям. После этого 39-летнего мужчину отпустили домой.

Однако двух взрослых (38-летнюю женщину и 65-летнего мужчину), трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полиция проводит проверку.

Полицейские призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и дали несколько советов: