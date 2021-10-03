В Сумах трое детей и трое взрослых отравились угарным газом. Врачи местного медицинского учреждения сообщили об этом случае в правоохранительные органы.
По данным Национальной полиции, у семьи ухудшилось самочувствие после пользования газовым проточным водонагревателем. Об этом правоохранители узнали во время разговора с пострадавшими.
Врачи оказали необходимую медицинскую помощь шестерым людям. После этого 39-летнего мужчину отпустили домой.
Однако двух взрослых (38-летнюю женщину и 65-летнего мужчину), трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полиция проводит проверку.
Полицейские призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и дали несколько советов:
- открывать окно на проветривание во время пользования газовыми приборами — так не будет ограничиваться циркуляция свежего воздуха;
- пользоваться газовыми приборами только тогда, когда исправно работают дымоходы и вентиляционные каналы, следить за их техническим состоянием;
- не следует использовать электровытяжку в помещениях, которых работает газовый прибор с отводом в дымоход, так как угарный газ может накапливаться из-за обратной тяги;
- не пользоваться газовыми приборами во время сильного ветра, поскольку может происходить обратная тяга. Если пламя на горелках желтого цвета, то это свидетельствует о неполном сгорании газа.