Могли отруїтися чадним газом: у Борисполі померли батько й донька

У місті Бориспіль Київської області за дивних обставин померли батько та донька. Вони могли отруїтися чадним газом.

Родина Прудких – чоловік з дружиною, їхня 27-річна донька та 7-річна онука нещодавно переїхали у новий будинок.

Аж раптом власниця нової оселі зателефонувала сестрі та повідомила, що її донька не дихає.

– Каже: “Альона спить”, я до неї кажу: “Чого?”, вона відключилася. А тут зразу через секунду дзвінок, каже: “Вона не дихає”. Я говорю: “Викликай швидку”. Ми приїхали одразу з чоловіком і з дочкою, – розповідає родичка сім’ї Алла Михайлівна.

Коли родичі приїхали до будинку, то побачили тіло племінниці на підлозі, а поруч із розпухлою синьою ногою стогнав від болю її батько. Господиня блукала будинком, наче в тумані. І за цим всім, згорнувшись клубочком, спостерігала маленька Ася.

Медики, які прибули на місце, чомусь відмовилися забирати Олександра, просто розвернулися й поїхали геть. Чоловіка та його загиблу доньку родичі повезли до лікарні самотужки. Голова родини був у вкрай тяжкому стані.

– Він без свідомості впав, пролежав певний час, в одній позі з підігнутою ногою. Синдром тривалого стиснення тканин… М’яз страждає і приєднується ниркова недостатність, – розповів Юрій Пасенченко, медичний директор Бориспільської лікарні.

Перше, що спало на думку близьким – із родиною хтось розправився заради наживи. До цієї версії підштовхнули сусіди, які розповіли, що до родини заходили дві жінки.

Однак поліція у трагічних подіях слідів криміналу не знайшла. Мовляв, загибла Олена з дитинства мала проблеми із серцем, а ускладнило ситуацію запалення легень.

– Попередня причина смерті – пневмонія. Жодних насильницьких ознак смерті немає. У самому цьому будинку пічне опалення. Ми не виключаємо, що тілесні ушкодження на тілі самого господаря пов’язані із перебуванням у будинку під впливом чадного газу, – каже Ірина Прянішнікова, речниця поліції Київщини.

Правоохоронці припускають, що отруїлася вся сім’я. Сусідка, яка допомагала їм з переїздом, після повернення додому знепритомніла.

Від минулих власників у вітальні лишився камін, але нові господарі переробили його на пічку. До переїзду будинок кілька років пустував, тож цілком імовірно, що за цей час газовий котел, вентиляція чи димоходи могли зламатися.

– Небезпека чадного газу полягає у тому, що його достатньо буквально 1% від загального об’єму повітря у приміщенні, щоб людина при одному-двох вдихах втратила свідомість та загинула. Не можна відкидати можливість, що це був вуглекислий газ. Людина починає відчувати себе сонною, через певний проміжок також вона втратить свідомість, – розповів Максим Оксамит, речник Бориспільського райуправління держслужби з надзвичайних ситуацій.

Медики боролися за 52-річного Олександра кілька днів, але терапія та операції не допомогли – організм чоловіка не витримав. Остаточну відповідь щодо причин смерті мали б дати експерти, але оскільки у справі немає криміналу, то й перевірок ніхто не призначав.