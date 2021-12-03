В Приморском районе Одессы произошел пожар в одном из жилых домов. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на улице Нежинской, 71 в Одессе загорелось чердачное помещение 3-этажного жилого дома.

На место происшествия прибыли местные спасатели. Звено газодымозащитной службы эвакуировало 10 людей из жилого дома.

Огнеборцы работали оперативно — уже через 14 минут после получения сообщения о пожаре спасательная служба смогла ликвидировать пламя на площади около 5 кв. м.

В ГСЧС отметили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для тушения огня привлекли 23 спасателей и пять единиц пожарно-спасательной техники.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за сутки произошло 124 пожара в Украине. В результате вспышки огня погибли три человека, еще двое пострадали, однако трех человек удалось спасти.

Всего с начала 2021 года в Украине 76 646 пожаров унесли жизни 1 533 человек. Еще 1 236 граждан пострадали, однако 1614 человек остались невредимыми.