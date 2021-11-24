В селе Стегниковцы в Тернопольской области произошел масштабный пожар в одном из зданий на территории фермерского хозяйства.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь на ферме вспыхнул на площади по меньшей мере 800 кв. м.

Пламя удалось локализовать спустя почти 50 минут после получения сообщения о пожаре, а через один час и 20 минут полностью ликвидировать.

Для тушения огня привлекли 12 спасателей и четыре единицы пожарной техники. В спасательной службе отметили, что пострадавших или жертв нет.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошло 115 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, пострадали трое людей, однако трое граждан удалось спасти.

С начала 2021 года в Украине зафиксировали 75 406 пожаров, унесших жизни 1 481 человека. Еще 1 192 человек пострадали, однако 1 547 граждан остались невредимыми.