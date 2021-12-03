У Приморському районі Одеси сталася пожежа в одному з житлових будинків. Полум’я спалахнуло в одній з квартир на третьому поверсі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Ніжинській, 71 в Одесі загорілося горищне приміщення 3-поверхового житлового будинку.

На місце події прибули місцеві рятувальники. Ланка газодимозахисної служби евакуювала 10 людей з житлового будинку.

Вогнеборці працювали оперативно – вже через 14 хвилин після отримання повідомлення про пожежу рятувальна служба змогла ліквідувати полум’я на площі близько 5 кв. м.

У ДСНС зазначили, що загиблих та постраждалих унаслідок пожежі немає. Для гасіння вогню залучили 23 рятувальників та п’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, протягом доби сталося 124 пожежі в Україні. Унаслідок спалаху вогню загинули три людини, ще дві постраждали, однак трьох осіб вдалося врятувати.

Загалом з початку 2021 року в Україні 76 646 пожеж забрали життя 1 533 людей. Ще 1 236 громадян постраждали, проте 1 614 осіб залишилися неушкодженими.