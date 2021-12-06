В Житомирской области дорожно-транспортное происшествие забрало жизни трех человек. Среди них – двое мальчиков и отец детей. Мать находится в больнице с тяжелыми травмами.

О страшной трагедии рассказал первый заместитель руководителя Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, авария произошла на 141 км трассы М-06 Киев-Чоп. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком DAF.

Три пассажира погибли на месте ДТП. Еще одна женщина с тяжелыми травмами находится в лечебном учреждении.

Белошицкий предположил, что страшные последствия обусловлены несколькими факторами. Среди них – выезд на встречную полосу, не пристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских кресел и летние шины в автомобиле.

Он призвал украинцев осторожно ездить на транспортных средствах и соблюдать правила дорожного движения – это поможет спасти жизнь.