У Житомирській області дорожньо-транспортна пригода забрала життя трьох людей. Серед них – двоє хлопчиків та батько дітей. Мати наразі перебуває у лікарні з важкими травмами.

Про страшну трагедію розповів перший заступник керівника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, аварія сталася на 141 км траси М-06 Київ-Чоп. За попередніми даними, водійка автомобіля Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з вантажівкою DAF.

Три пасажири загинули на місці ДТП. Ще одна жінка з важкими травмами перебуває у медичному закладі.

Білошицький припустив, що страшні наслідки зумовлені декількома факторами. Серед них – виїзд на зустрічну смугу, не пристебнуті ремені безпеки, відсутність дитячих крісел та літні шини в автомобілі.

Він закликав українців обережно їздити на транспортних засобах та дотримуватися правил дорожнього руху – це допоможе врятувати життя.