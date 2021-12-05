На трассе Гайворон-Долиновка в Кировоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погиб водитель автомобиля.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области, на автодороге возле села Садовое в автокатастрофу попали мужчина и женщина.

Авария произошла утром 5 декабря на трассе в Голованевском районе под Кировоградом. На место происшествия прибыли спасатели.

Они деблокировали из изуродованного автомобиля пострадавшую пассажирку, которую передали врачам скорой медицинской помощи.

Тело водителя тоже удалось вытащить из машины, однако медицинские работники констатировали его смерть. Все обстоятельства аварии и возможные причины ДТП на трассе выясняют специалисты.

ДТП в Украине

По данным Патрульной полиции, с января до октября 2021 года в Украине произошло 154 480 автомобильных катастроф, в которых погибли 2 592 граждан и еще 24 905 человек травмировались.

В этом году произошло на 13,9% больше ДТП, чем за 2020 год. Однако количество смертельных случаев уменьшилось на 8,8%, а травмированных — на 6,8%.

Для сравнения, в прошлом году в 135 626 ДТП погибли 2 842 человека, еще 26 726 граждан получили травмы во время автомобильных аварий.