В Николаевской области 44-летнего бывшего военного ранили во время охоты. В результате огнестрельного ранения в грудь мужчина погиб.

Трагедия произошла в селе Михайловка Николаевской области. Погибший экс-военный приехал на охоту со своими знакомыми.

Об этом рассказала представитель Национальной полиции в Николаевской области Инна Парфенова. По ее словам, 4 декабря правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве товарища.

Все они — действующие военные. По данным полиции, один из них совершил выстрел и попал в грудь пострадавшего. 5 декабря полицейские сообщили 48-летнему товарищу погибшего о подозрении.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет.

Источник: Суспільне Новини