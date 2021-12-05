У Миколаївській області 44-річного колишнього військового поранили під час полювання. Унаслідок вогнепального поранення у груди чоловік загинув.

Трагедія сталася у селі Михайлівка в Миколаївській області. Загиблий екс-військовий приїхав на полювання зі своїми знайомими.

Про це розповіла речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова. За її словами, 4 грудня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві товариша.

Всі вони – чинні військові. За даними поліції, один з них здійснив постріл та влучив у груди постраждалого. 5 грудня поліцейські повідомили 48-річному товаришу загиблого про підозру.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років.

Джерело: Суспільне Новини