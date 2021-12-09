Спецтехника и радары: как удалось найти тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

9 декабря СБУ обнародовала сенсационную новость — тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова было обнаружено.

С момента резонансного преступления прошло более пяти лет, и в течение этого времени семья водителя надеялась на его возвращение.

Представители СБУ не сообщают, кто указал место, где стоило искать пропавшего Тараса.

Остатки его тела были найдены в поле за Киевом примерно полгода назад, однако разрешение на обнародование информации появилось только сейчас.

— Его нашли ближе к теплому времени года, все это время длилась медицинская экспертиза, досудебные экспертизы, и только сейчас следователи СБУ позволили заявить, что это действительно тело Тараса Познякова, — рассказала представитель управления СБУ Львовщины Роксолана Яворская.

Чтобы получить остатки, пришлось применить тяжелую строительную технику и специальные радары. Судя по размерам котлована, труп лежал очень глубоко в земле, а за время пребывания в земле оно сильно разложилось.

Заказное убийство?

Как заявили в СБУ, в 2016 году вместе с матерью Тарас работал в разных районных судах Львова: он – секретарем, а женщина – руководителем аппарата.

Отец раньше был заместителем руководителя таможенного поста Львовского аэропорта.

В то же время, знакомые и бывшие коллеги погибшего парня отказываются верить в то, что он мог перейти кому-то дорогу. Действительно ли эта версия была реальной, проверяют правоохранители.