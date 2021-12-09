Утром 9 декабря стало известно, что сотрудники СБУ обнаружили труп Тараса Познякова – водителя BlaBlaCar, убитого в 2016 году. Львовянин отправился из родного города в Киев, подобрав пассажиров, после чего скрылся.

Факты ICTV собрали всю информацию об убийстве Тараса Познякова и следствии по делу.

Тарас Позняков: что известно об убийстве водителя BlaBlaCar

Исчезновение Познякова

25-летний Тарас Позняков работал в Шевченковском районном суде Львова.

Утром 4 апреля 2016 года он отправился на своем автомобиле Audi А6 в Киев на важную встречу, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar.

К месту назначения львовянин не прибыл. Связь с ним исчезла в районе населенного пункта Бобрица в 25 км от Киева.

12 апреля в гаражно-строительном кооперативе в селе Новоселки Киево-Святошинского района был найден автомобиль Тараса Познякова.

Подозреваемые в убийстве Тараса Познякова

6 мая полиция обнародовала фото двоих подозреваемых в его убийстве. Их объявили в розыск.

Следствие установило, 25-летний львовянин согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО. Подозреваемыми оказались:

Кингисеппа Луан – гражданин Российской Федерации 1991 года рождения, проживавший в Макеевке Донецкой области;

Голубь Дмитрий – уроженец РФ 1979 года рождения, проживавший в Черновцах, и к тому же находившийся в розыске за ограбление.

В полиции предполагали, что подозреваемые могут скрываться в зоне боевых действий на Донбассе. Они хорошо владеют оружием и обладают рукопашными навыками.

Суд по делу

5 августа правоохранители задержали одного из подозреваемых – Дмитрия Голуба. Он скрывался в Хмельницкой области.

Уже 28 мая 2019 года Киево-Святошинский суд признал его виновным в убийстве Познякова. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Летом 2021 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Голубу.

7 декабря 2021 года Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы на судебные решения по осужденному. Судьи оставили в силе приговор для Дмитрия Голуба.

Другой подозреваемый Кингисеппа Луан остался безнаказанным. В марте 2019 года в столичной квартире, где он находился, произошел взрыв. В результате полученных травм он погиб.

Как нашли тело Тараса Познякова

Тело Тараса Познякова сотрудники Службы безопасности обнаружили вблизи автомобильной трассы Житомир – Киев. К поисковым работам привлекли технику Министерства обороны.

По данным издания Украинская правда, полученным из собственных источников, поиск места захоронения тела Познякова усугублялся существенными изменениями рельефа, произошедшими с момента убийства.