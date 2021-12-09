Спецтехніка і радари: як вдалося знайти тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова

9 грудня СБУ оприлюднила сенсаційну новину – тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова було знайдено.

З моменту резонансного злочину пройшло більше п’яти років, і протягом цього часу родина водія надіялася на його повернення.

Представники СБУ не повідомляють, хто вказав місце, де варто було шукати зниклого Тараса.

Рештки його тіла було знайдено у полі за Києвом приблизно півроку тому, однак дозвіл на оприлюднення інформації з’явився лише зараз.

– Його знайшли ближче до теплої пори року, весь цей час тривала медична експертиза, досудові експертизи, і лише зараз слідчі СБУ дозволили заявити, що це справді тіло Тараса Познякова, – розповіла речниця управління СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Щоб дістати рештки, довелося застосовути важку будівельну техніку та спеціальні радари. Судячи із розмірів котловану, труп лежав дуже глибоко в землі, а за час перебування в землі воно сильно розклалося.

Замовне вбивство?

Як заявили в СБУ, у 2016 році разом із матір’ю Тарас працював у різних районних судах Львова: він – секретарем, а жінка – керівником апарату.

Батько ж раніше був заступником керівника митного посту Львівського аеропорту.

Водночас знайомі і колишні колеги загиблого хлопця відмовляються вірити у те, що він міг перейти комусь дорогу. Чи справді ця версія була реальною, перевіряють правоохоронці.