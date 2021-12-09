Спецтехніка і радари: як вдалося знайти тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова

9 грудня СБУ оприлюднила сенсаційну новину – тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова було знайдено.
З моменту резонансного злочину пройшло більше п’яти років, і протягом цього часу родина водія надіялася на його повернення.
Представники СБУ не повідомляють, хто вказав місце, де варто було шукати зниклого Тараса.
Рештки його тіла було знайдено у полі за Києвом приблизно півроку тому, однак дозвіл на оприлюднення інформації з’явився лише зараз.
– Його знайшли ближче до теплої пори року, весь цей час тривала медична експертиза, досудові експертизи, і лише зараз слідчі СБУ дозволили заявити, що це справді тіло Тараса Познякова, – розповіла речниця управління СБУ Львівщини Роксолана Яворська.
Щоб дістати рештки, довелося застосовути важку будівельну техніку та спеціальні радари. Судячи із розмірів котловану, труп лежав дуже глибоко в землі, а за час перебування в землі воно сильно розклалося.
Замовне вбивство?
Як заявили в СБУ, у 2016 році разом із матір’ю Тарас працював у різних районних судах Львова: він – секретарем, а жінка – керівником апарату.
Батько ж раніше був заступником керівника митного посту Львівського аеропорту.
Водночас знайомі і колишні колеги загиблого хлопця відмовляються вірити у те, що він міг перейти комусь дорогу. Чи справді ця версія була реальною, перевіряють правоохоронці.