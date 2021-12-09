Вблизи трассы Житомир – Киев нашли тело Тараса Познякова — водителя BlaBlaCar, убитого еще в 2016 году.

Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

– Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам привлекалась спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства, – подчеркнул он.

В апреле 2016 года львовянин Тарас Позняков на своем автомобиле Audi-A6 решил поехать в Киев, чтобы устроиться на работу. С помощью приложения BlaBlaCar он нашел двух попутчиков.

Однако в столицу он так и не доехал. Его машину случайно обнаружили в Киево-Святошинском районе.

В августе 2016-го одного из мужчин, ехавших в авто Познякова, задержали. Это Дмитрий Голубь – бывший боец ​​Правого сектора.

Второй попутчик оказался гражданином России. В марте 2019-го он погиб в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.

В мае 2019 года суд признал Дмитрия Голуба виновным в убийстве Тараса Познякова.

Летом 2021-го апелляционный суд оставил без изменений приговор в виде пожизненного лишения свободы.

7 декабря Верховный суд Украины также оставил в силе наказание для Дмитрия Голуба, осужденного за убийство водителя Blablacar.