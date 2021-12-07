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Верховный Суд сохранил пожизненный приговор для убийцы водителя BlaBlaCar из Львова

Наташа Тарчевська редактор ленты
Верховный Суд сохранил пожизненный приговор для убийцы водителя BlaBlaCar из Львова

Верховный Суд Украины оставил в силе наказание для Дмитрия Голуба, осужденного за убийство водителя Blablacar, львовянина Тараса Полякова.

Соответствующее решение 7 декабря вынес Кассационный уголовный суд в составе ВС. За совершенное Дмитрий Голуба приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

— Полный текст постановления ККС ВС по делу № 369/420/17 (производство № 51-4424км21) будет объявлен 13 декабря 2021 года в 15.00, — говорится в сообщении.

Уголовное производство по делу убийства Тараса Полякова было открыто по четырем статьям: разбойное нападение с целью завладения имуществом (с причинением тяжких телесных повреждений), незаконное завладение автомобилем потерпевшего, подделка и использование официальных документов, а также незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Убийство водителя Blablacar

4 апреля 2016 года львовянин Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi-A6 решил поехать в Киев, чтобы найти работу. Воспользовавшись приложением Blablacar, он спланировал поездку с двумя мужчинами.

Как выяснит позже следствие, в столицу водитель так и не доехал. Его автомобиль случайно обнаружили в Киево-Святошинском районе.

В августе того же года один из мужчин, ехавших в автомобле 25-летний Тарас Позняков, был задержан. В течение длительного времени он, бывший боец Правого сектора Дмитрий Голуб, находился в СИЗО.

Другой мужчина оказался гражданином России. В марте 2019 года он погиб в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.

Уже в мае 2019 года Киево-Святошинский суд признал виновным Дмитрия Голуба в убийстве Тараса Познякова. Приговор выносили присяжные и судьи.

Летом 2021 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции Дмитрию Голубу в виде пожизненного лишения свободы.

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