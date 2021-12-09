Поблизу траси Житомир – Київ знайшли тіло Тараса Познякова – водія BlaBlaCar, вбитого ще в 2016 році.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

– Співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт залучалася спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства, – наголосив він.

У квітні 2016 року львів’янин Тарас Позняков на своєму авто Audi-A6 вирішив поїхати до Києва, щоб влаштуватися на роботу. За допомогою застосунку BlaBlaCar він знайшов двох попутників.

Проте до столиці він так і не доїхав. Його машину випадково знайшли у Києво-Святошинському районі.

У серпні 2016-го одного із чоловіків, які їхали в авто Познякова, затримали. Це Дмитро Голуб – колишній боєць Правого сектору.

Другий попутник виявився громадянином Росії. У березні 2019-го він загинув внаслідок вибуху у квартирі на проспекті Науки у Києві.

У травні 2019-го суд визнав Дмитра Голуба винним у вбивстві Тараса Познякова.

Улітку 2021 року апеляційний суд залишив без змін вирок у вигляді довічного позбавлення волі.

7 грудня Верховний суд України також залишив у силі покарання для Дмитра Голуба, засудженого за вбивство водія Blablacar.