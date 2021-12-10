В Киеве медик и коп заработали на фейковой Соvid-вакцинации почти миллион

Патрульный полицейский искал клиентов, а работник медучреждения Киева вносил в информационную систему HELSI сведения о якобы прохождении вакцинации для дальнейшего генерирования электронного Соvid-сертификата в приложении Дія. Организаторы схемы брали за свои услуги от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Это зависело от названия вакцины.

Накануне правоохранители провели обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.

У них изъято около $13,5 тыс., около 340 тыс. грн, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерную технику, Соvid-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации.

В них – более 200 фамилий. То есть полицейский и медик заработали на незаконной деятельности около 1 млн грн.

Обоим объявлено подозрение по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к нему, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 УКУ), а также в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимаемого работником на предприятии в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 354).

Максимальный срок наказания по этим статьям – лишение свободы до шести лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.