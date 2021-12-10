У Києві медик і коп заробили на фейковій Сovid-вакцинації майже мільйон

Патрульний поліцейський шукав клієнтів, а працівник медзакладу Києва вносив до інформаційної системи HELSI відомості про нібито проходження вакцинації для подальшого генерування електронного Сovid-сертифікату у додатку Дія. Організатори схеми брали за свої послуги від 4 тис. до 5 тис. грн. Це залежало від назви вакцини.

Напередодні правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

У них вилучено близько $13,5 тис., майже 340 тис. грн, ювелірні прикраси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, Сovid-сертифікати на різних осіб, а також списки громадян, які звертались з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію.

В них – понад 200 прізвищ. Тобто поліцейський та медик заробили на незаконній діяльності близько 1 млн грн.

Обом оголошено підозру за фактами несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 ККУ), а також в отриманні працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 354).

Максимальний термін покарання за цими статтями – позбавлення волі до шести років.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.