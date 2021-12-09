Служба безопасности Украины пресекла распространение поддельных сертификатов о вакцинации в Кропивницком.

По данным СБУ, медики выдавали соответствующий документ международного образца клиентам, которые не были привиты.

По версии следствия, организаторами преступной схемы стали семейные врачи в одной из поликлиник города. Каждый день им удавалось создавать примерно по шесть фейковых сертификатов.

Занимались противоправной деятельностью медики около полугода. За каждый документ они взымали с клиентов по 2,5 тыс. грн. Общий доход с этой схемы составил свыше одного млн грн.

Все фейковые сведения вносились в базу приложения Дия. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли сертификаты о вакцинации международного образца, а также журналы о прививках.

По 2,5 тыс. грн за документ: в Кропивницком медиков поймали на подделке Covid-сертификатов / 2 фотографии

Напомним, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич сообщала о причастности медперсонала к восьмидесяти случаям подделки сертификатов.

Медики, которые совершили соответствующие правонарушения, будут лишены работы.

С данной инициативой 9 декабря выступило Министерство здравоохранения.