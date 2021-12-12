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Факты / Происшествия

В сицилийском городе в результате взрыва газа обрушился дом

Абрамова Юлия редактор ленты
В сицилийском городе в результате взрыва газа обрушился дом

Четырехэтажное здание в городе Равануза в итальянской Сицилии обрушилось в результате взрыва после большой утечки газа.

Пожар удалось потушить. Сейчас на месте происшествия ищут пропавших людей. Трое жителей погибли, двух женщин достали из-под завалов живыми. Шестеро остаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, газ мог накопиться под землей или в замкнутом пространстве, а взрыв спровоцировало срабатывание лифта.

— Газ накопился либо под землей, либо в закрытой среде, а активация лифта могла спровоцировать взрыв, – сказал руководитель пожарной команды Агридженто Джузеппе Мерендино.

Он добавил, что в ближайшие дни будут проведены более детальные расследования.

– Безусловно, такой взрыв является исключительным событием. Причинами разрыва трубы может быть также плохая погода или оползень, — добавил он.

В Новой Одессе Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв 27 ноября. В результате были разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

В результате разрушения здания погибли пожилые супруги — женщина 84-х лет и ее 87-летний супруг. Тело женщины спасатели обнаружили в день взрыва, а ее мужа искали почти двое суток — его тело под завалами обнаружили только накануне вечером.

Источник: ANSA

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