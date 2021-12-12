Чотириповерхова будівля в місті Равануза в італійській Сицилії обрушилася внаслідок вибуху після великого витоку газу.

Пожежу вдалося загасити. Наразі на місці події шукають зниклих людей. Троє з мешканців загинули, дві жінки дістали з-під завалів живими. Шестеро людей залишаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, газ міг зібратися під землею або в замкнутому просторі, а вибух спровокував спрацювання ліфта.

– Газ накопичився або під землею, або в закритому середовищі. Активація підйомника також могла спровокувати вибух, – сказав керівник пожежної команди Агрідженто Джузеппе Мерендіно.

Він додав, що найближчими днями буде проведено більш детальні розслідування.

– Безперечно, такий вибух є винятковою подією. Причинами розриву труби може бути також погана погода або зсув ґрунту, – додав він.

A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul posto poliziotti questura Agrigento con squadre @emergenzavvf e @DPCgov#11dicembre pic.twitter.com/w6OqChvp6h — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 11, 2021

У зруйнованому вибухом чотириповерховому будинку перебувало 9 членів однієї родини. 80-річну жінку з важкими переломами доставили до лікарні. Її невістку рятувальники змогли вистежити за дзвінком мобільного телефону під завалами. Досі вважають зниклою безвісти молоду вагітну жінку та її чоловіка. Сьогодні вона мала виїхати до Мілана на випускний вечір брата.

У Новій Одесі, що у Миколаївській області, у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух 27 листопада. У результаті було зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п’ятому поверхах.

Внаслідок руйнування будівлі загинуло літнє подружжя – жінка 84-х років та її 87-річний чоловік. Тіло жінки рятувальники знайшли в день вибуху, а її чоловіка шукали майже дві доби – його тіло під завалами виявили лише напередодні ввечері.

Джерело: ANSA