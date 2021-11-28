Количество жертв взрыва в жилом доме в городе Новая Одесса (Николаевская область) возросло до трех.

Такие данные обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в воскресенье, 28 ноября, в 16:10 под завалами было обнаружено тело погибшего мужчины.

– 28 ноября в 16:10 в г. Новая Одесса спасатели изъяли из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, в результате взрыва погибли три человека. Работы продолжаются, – сказано в сообщении.

Накануне под завалами были обнаружены тела двух женщин: их привалило бетонным перекрытием.

По информации ГСЧС, еще три человека пострадали. Одного человека госпитализировали с перелом предплечья. Еще двое были в шоковом состоянии, но после обследования отказались от госпитализации.

Также известно, что еще один мужчина скончался от сердечного приступа, увидев развалины.

Из дома были эвакуированы 54 человека.

Взрыв произошел накануне утром примерно в 9:20 в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, взорвался бытовой газ на пятом этаже.

Из-за этого были разрушены четыре квартиры на верхних этажах.

К спасательным работам привлекли более 50 единиц техники и 232 человека (это работники ГСЧС, Национальной полиции, Нацгвардии, Красного Креста и т.п.).

По факту взрыва проходит расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).