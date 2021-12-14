Двое киевлян организовали мошенническую схему по изготовлению поддельных международных Соvid-сертификатов, которую сейчас называют самой крупной в Украине.

По предварительным данным СБУ, ежемесячная прибыль злоумышленников превышала 5 млн грн.

Помогали мошенникам несколько руководителей столичных медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.

За разные суммы – от 3 до 4 тыс. грн – они вносили данные своих так называемых клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки на Единый портал государственных услуг Дія.

По адресам проживания и работы фигурантов провели обыски и изъяли доказательства, в частности поддельные международные свидетельства о вакцинации, компьютерную технику, электронные носители информации, мобильные телефоны и банковские карты.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения организаторам схемы и избрании судом меры пресечения.

В Киеве разоблачили крупнейшую сеть по изготовлению фейковых Соvid-сертификатов / 4 фотографии

Дело расследуется по ч. 2 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 358 (подделка документов и сбыт поддельных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

По этим статьям подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.