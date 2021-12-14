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У Києві викрили найбільшу мережу з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів

Валентина Летяк редакторка стрічки
Фейкові Сovid-сертифікати

Двоє киян організували шахрайську схему з виготовлення підроблених міжнародних Сovid-сертифікатів, яку нині називають найбільшою в Україну.

За попередніми даними СБУ, щомісячний прибуток зловмисників перевищував 5 млн грн.

Допомагали шахраям кілька керівників столичних медзакладів та шість сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми – від 3 до 4 тис. грн – вони вносили дані своїх так званих клієнтів до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг Дія.

За адресами проживання та роботи фігурантів провели обшуки та вилучили речові докази, зокрема підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки.

Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам схеми та обрання судом запобіжного заходу.

Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
Фейкові Сovid-сертифікати
У Києві викрили найбільшу мережу з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів / 4 фотографии

Справу розслідують за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів та збут підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

За цими статтями підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Джерела: СБУ, Нацполіція

Фото: СБУ

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