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Факты / Происшествия

Смертельно пьян: в Черновцах у водителя Range Rover обнаружили 5,0 промилле

Валентина Летяк редактор ленты
Тест на вміст алкоголю

В Черновцах поздно вечером 14 декабря патрульные полицейские остановили на улице Русской пьяного водителя Range Rover.

Они заметили у мужчины признаки сильного опьянения, поэтому на месте проверили содержание алкоголя в крови. Результат поразил правоохранителей – 5,0 промилле.

Полицейские напомнили, что допустимое содержание алкоголя в крови для водителей – 0,2 промилле.

– Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза, – говорят патрульные.

На водителя Range Rover составил админпротокол согласно ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Ею предусмотрен штраф в размере 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год. Это в случае, если пьяным водителя задерживают впервые за год.

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Источник: Патрульная полиция

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