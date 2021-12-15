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Смертельно п’яний: у Чернівцях у водія Range Rover виявили 5,0 проміле

Валентина Летяк редакторка стрічки
Тест на вміст алкоголю

У Чернівцях пізно ввечері 14 грудня патрульні поліцейські зупинили на вулиці Руській п’яного водія Range Rover.

Вони помітили у чоловіка ознаки сильного сп’яніння, тому на місці перевірили вміст алкоголю у крові. Результат вразив правоохоронців – 5,0 проміле.

Поліцейські нагадали, що допустимий вміст алкоголю в крові для водіїв – 0,2 проміле.

– Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 – відносно смертельна доза, – кажуть патрульні.

На водія Range Rover склали адмінпротокол згідно зі ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Нею перебачено штраф у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Це у разі, якщо п’яним водія затримують вперше за рік.

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Джерело: Патрульна поліція

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