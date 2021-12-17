Упал с обрыва у лимана: в Одесской области спасли пропавшего дедушку

В Одесской области разыскали дедушку, который пошел собирать шишки для маленькой внучки и случайно упал с обрыва.

Инцидент произошел в Нерубайской сельской громаде. Родные забеспокоились, когда поняли, что дедушки уже несколько часов нет дома.

Вместе с полицейскими и кинологами 68-летнего мужчину обнаружили вблизи лимана. Кроме членов семьи искать дедушку (на фото он в зеленом костюме) помогали и местные жители.

— Совместными усилиями на спасение мужчины ушли полтора часа. С дедушкой все хорошо, он уже дома, – сообщили в полиции.

Выяснилось, что пенсионер с семьей только недавно поселились в этой местности, поэтому правильного пути он не знал.

Муж заблудился, а когда пытался найти путь домой, зацепился за ветки и упал с обрыва. К счастью, дедушка не получил серьезных травм, и помощь медиков не понадобилась.