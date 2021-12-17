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Впав з обриву біля лиману: в Одеській області врятували зниклого дідуся

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Впав з обриву біля лиману: в Одеській області врятували зниклого дідуся

В Одеській області розшукали дідуся, який пішов збирати шишки для маленької онуки і випадково впав з обриву.

Інцидент стався у Нерубайській сільській громаді. Рідні занепокоїлися, коли зрозуміли, що дідуся вже декілька годин немає вдома.

Разом із поліцейськими та кінологами 68-річного чоловіка знайшли поблизу лиману. Окрім членів родини, шукати дідуся (на фото він у зеленому костюмі) допомагали і місцеві мешканці.

– Спільними зусиллями на порятунок чоловіка пішли години півтори. З дідусем все добре, він уже вдома, – повідомили у поліції.

З’ясувалося, що пенсіонер з родиною лише недавно поселилися у цій місцевості, тому правильної дороги він не знав.

Чоловік заблукав, а коли намагався знайти шлях додому, зачепився за гілля і впав з обриву. На щастя, дідусь не отримав серйозних травм і допомога медиків не знадобилася.

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Джерело: Нацполіція

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