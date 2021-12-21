В Ровно фельдшера скорой помощи Игоря Мосийчука, который прибыл на вызов к пострадавшему, избил посторонний мужчина.

Медика с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и гипертоническим кризом госпитализировали в центральную городскую больницу.

Нападение на фельдшера произошло вечером 20 декабря в заведении общественного питания на улице Орлова.

Туда врачебная бригада прибыла, чтобы оказать помощь мужчине, который якобы травмировался.

На бригаду скорой, которая еще не успела даже осмотреть травмированного, с руганью и кулаками набросился посетитель кафе.

Мужчина нанес телесные повреждения фельдшеру Игорю Мосийчуку и повредил медицинский ящик для оказания экстренной медицинской помощи.

Врач экстренки Ирина Полюхович немедленно вызвала еще одну карету скорой и полицию.

Нападавший, который на время вернулся в заведение общественного питания, через несколько минут попытался скрыться с места происшествия.

Остановить его удалось Ирине Полюхович и прохожим, которые начали его догонять.

Пациент, к которому сначала вызвали скорую, отказался от осмотра – его забрал товарищ.

8 декабря нападение на бригаду скорой помощи произошло в селе Ивановка Черкасской области.

Там среди ночи на водителя скорой помощи напал разъяренный мужчина, потому что ему не понравилось, как разворачивался автомобиль.

Открыв дверь транспортного средства, нападавший попытался вытащить водителя, а затем повредил электронику автомобиля.

После инцидента бригада больше не смогла выезжать на вызовы. На ремонт кареты скорой теперь необходимо потратить 6-7 тыс. грн.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи

Фото: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи