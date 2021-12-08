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Факты / Происшествия

В Черкасской области напали на водителя скорой и вывели из строя машину

Татьяна Забожко редактор ленты
Напад на водія швидкої

В селе Ивановка Черкасской области на водителя скорой помощи среди ночи напал разъяренный мужчина и повредил электронику автомобиля.

После инцидента бригада больше не смогла выезжать на вызовы. На ремонт автомобиля теперь необходимо потратить 6-7 тыс. грн.

Нападение произошло ночью 8 декабря, когда фельдшер и водитель возвращались на станцию после оказания помощи мужчине с приступом бронхиальной астмы.

Когда автомобиль выезжал из сельской улочки, к карете скорой подбежал мужчина, открыл дверь и начал кричать на водителя, чтобы тот не разворачивался в этом месте.

Местный житель попытался вытащить водителя из автомобиля за одежду, а когда последний начал сопротивляться, попытался вытянуть ключи, чтобы остановить машину.

В конце концов нападавший повредил электронику автомобиля, выломав внутреннюю систему управления стеклоочистителями и внешними световыми приборами автомобиля.

— Это случилось ночью, еще и дождь шел, ничего не видно было. Да, я разворачивался на улице, но я не заезжал во двор того мужчины. Почему он так отреагировал, мне не понятно.

Пуговицы на одежде я пришью, а вот с электроникой автомобиля все не так просто – авто вышло из строя. Приезжаешь спасать человеку жизнь, а из-за таких случаев медицинская помощь может понадобиться самому, — рассказывает водитель скорой.

Полицию на место происшествия вызвал фельдшер. Сейчас медики намерены привлечь нападавшего к ответственности.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

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