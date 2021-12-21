Напад на фельдшера в Рівному

У Рівному фельдшера швидкої допомоги Ігоря Мосійчука, який прибув на виклик до постраждалого, побив сторонній чоловік.

Медика із підозрою на закриту черепно-мозкову травму та гіпертонічним кризом госпіталізували до центральної міської лікарні.

Напад на фельдшера стався увечері 20 грудня в закладі громадського харчування, що на вулиці Орлова.

Туди лікарська бригада прибула, щоб надати допомогу чоловікові, який нібито травмувався.

На бригаду швидкої, які ще не встигли навіть оглянути травмованого, із лайкою та кулаками накинувся відвідувач кафе.

Чоловік завдав тілесних ушкоджень фельдшеру Ігорю Мосійчуку та пошкодив медичний ящик для надання екстреної медичної допомоги.

Лікарка екстренки Ірина Полюхович негайно викликала ще одну карету швидкої та поліцію.

Нападник, який на певний час повернувся до закладу громадського харчування, за кілька хвилин спробував втекти з місця події.

Зупинити його вдалось Ірині Полюхович та перехожим, які почали його наздоганяти.

Пацієнт, до якого спершу викликали швидку, відмовився від огляду – його забрав товариш.

8 грудня напад на бригаду швидкої допомоги стався в селі Іванівка Черкаської області.

Там серед ночі на водія швидкої допомоги напав розлючений чоловік, бо йому не сподобалось, як розвертався автомобіль.

Відчинивши двері транспортного засобу, нападник спробував витягнути водія, а потім пошкодив електроніку автомобіля.

Після інциденту бригада більше не змогла виїжджати на виклики. На ремонт карети швидкої тепер необхідно витратити 6-7 тис. грн.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги

Фото: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги