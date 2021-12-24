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Может отделаться условным сроком: на Тернопольщине мать выбросила младенца в пакете

Наташа Тарчевська редактор ленты
Может отделаться условным сроком: на Тернопольщине мать выбросила младенца в пакете

В Тернопольской области 31-летняя женщина выбросила младенца, которого тайно родила дома. Мальчика удалось спасти, а вот его мать может отделаться условным сроком.

Инцидент произошел в одном из сел Чортковского района. Детский плач посреди гор мусора услышала 14-летняя девочка, проходившая мимо полуразрушенного здания бывшего завода.

Когда она подошла поближе, то увидела пакет с ребенком, который сразу же отнесла в местный магазин. Именно туда по вызову прибыли медики и полиция.

После опроса жителей села правоохранители обнаружили горе-роженицу. Выяснилось, что это многодетная мать: вместе с мужем она воспитывает четырех детей.

Во время допроса 31-летняя женщина призналась, что натворила. После домашних родов она решила избавиться от ребенка. Для этого она завернула мальчика в одеяло, спрятала в полиэтиленовый пакет и оставила его на территории бывшего молокозавода.

Был ли отец ребенка соучастником циничного преступления, будет установлено в ближайшее время. Матери уже сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 135 (Оставление в опасности матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы (условный срок) до трех лет или лишения свободы (заключения) на тот же срок.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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