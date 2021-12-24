Може відбутися умовним терміном: на Тернопільщині матір викинула немовля у пакеті

У Тернопільській області 31-річна жінка викинула немовля, яке таємно народила вдома. Хлопчика вдалося врятувати, а от його матір може відбутися умовним терміном.

Інцидент стався в одному із сіл Чортківського району. Дитячий плач із гори сміття почула 14-річна дівчинка, яка проходила повз напівзруйновану будівлю колишнього заводу.

Коли вона підійшла ближче, то побачила пакет з дитиною, який занесла до місцевого магазину. Саме туди на виклик прибули медики і поліція.

Після опитування мешканців села правоохоронці знайшли горе-матір. З’ясувалося, що це багатодітна матір: разом із чоловіком вона виховує чотирьох дітей.

Під час допиту 31-річна жінка зізналася, що накоїла. Після домашніх пологів вона вирішила позбутися дитини. Для цього вона загорнула хлопчика у покривальце, заховала у поліетиленовий пакет і залишила його на території колишнього молокозаводу.

Чи був батько дитини співучасником цинічного злочину, буде встановлено найближчим часом. Матері вже повідомили про підозру згідно з ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі (умовний термін) до трьох років або ж позбавлення волі (ув’язнення) на той самий термін.