Плакал, как котенок: в Ивано-Франковске нашли младенца в пакете на мусорке

В Ивано-Франковске парень с девушкой случайно нашли новорожденного ребенка в мусорном баке. Младенец лежал в черном пакете и еле плакал.

Пара побоялась доставать пакет из мусора, поэтому позвала на помощь прохожих.

— Мне сказали открыть пакет, потому что руки у самих трясутся. Я открыл — ребенок плачет! А мы сначала подумали, что это котенок, — рассказал очевидец Богдан.

После приезда скорой младенца срочно госпитализировали. По словам прохожих, через несколько минут после этого приехал мусоровоз, который забрал весь мусор из баков, где нашли ребенка.

Новорожденный мальчик весом 2,6 кг попал в руки медиков с критической температурой — всего 34, 2 градуса.

— Это опасная температура для новорожденных деток, она может запустить необратимые процессы в организме, например, расстройства дыхания, — рассказала анестезиолог Антонина Карабинович.

Вероятнее всего, мать родила мальчика самостоятельно: об этом свидетельствует пуповина с рваными кровоточащими краями. В помойке младенец пролежал несколько часов.

Целую ночь медики отогревали мальчика в специальном боксе, и утром его состояние улучшилось.

Что говорят в полиции

Правоохранители Ивано-Франковска уже открыли уголовное производство.

Поиски матери, покинувшей младенца в помойке, продолжаются.

Следователи проверяют женщин в окружающем микрорайоне, но не исключают, что роженица могла быть и неместный.

За содеянное горе-матери грозит до трех лет ограничения свободы, то есть, условный срок.

Любой ответственности женщина могла бы вообще избежать, если бы после рождения отнесла ребенка к Окну жизнь.

Он обустроен возле больницы всего в километре от места преступления.