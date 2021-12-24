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В генконсульство РФ во Львове бросили коктейль Молотова: полиция ищет хулигана

Валентина Летяк редактор ленты
поліція

24 декабря около 3.00 неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове.

По данным местной полиции, никто не пострадал, материальный ущерб российскому дипломатическому представительству не нанесен.

На месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность злоумышленника, бросившего коктейль Молотова.

Открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Правонарушителю грозит штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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