В генконсульство РФ во Львове бросили коктейль Молотова: полиция ищет хулигана

24 декабря около 3.00 неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове.

По данным местной полиции, никто не пострадал, материальный ущерб российскому дипломатическому представительству не нанесен.

На месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность злоумышленника, бросившего коктейль Молотова.

Открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Правонарушителю грозит штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.