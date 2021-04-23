В Чехии снова облили кетчупом российское консульство

23 апреля в чешском городе Брно облили кетчупом консульство Российской Федерации. Кто это сделал, пока неизвестно, поскольку продолжается расследование.

— Мы расследуем дело как нанесение ущерба чужому имуществу, — сообщили в полиции.

Vandalové postříkali plot u budovy ruského konzulátu v Brně kečupem. Případ řeší policie. O víkendu byla takto poničená i ambasáda v Praze. Mělo jít o symbol 2 mrtvých při výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. Česko z něj podezřívá ruské zpravodajce. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/tlyU5KIk3S — Alena Hesová (@___Alis___) April 23, 2021

Несколько дней назад аналогичный случай произошел в Праге. Семь мужчин облили кетчупом российское посольство. Полиция впоследствии задержала подозреваемых, которых считают причастными к акции.

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Люди, облившие стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а “режим Путина совершил террористический акт в Чехии”.

Взрывы под Врбетицей

Склад №16 на комплексе Втребице взорвался 16 октября 2014, второй состав №12 — 3 декабря того же года.

Тогда пострадало десятки местных жителей, двое граждан Чехии погибли.

Чешские правоохранители заявили, что подозревают офицеров российской спецслужбы ГРУ в причастности к взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице.

Поэтому на днях Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов из страны, поскольку их подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Источник: DenikN