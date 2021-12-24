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В генконсульство РФ у Львові кинули коктейль Молотова: поліція шукає хулігана

Валентина Летяк редакторка стрічки
Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція

24 грудня близько 3.00 невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові.

За даними місцевої поліції, ніхто не постраждав, матеріальних збитків російському дипломатичному представництву не завдано.

На місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу зловмисника, який кинув коктейль Молотова.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Правопорушнику загрожує штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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