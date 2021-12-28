€70 тыс. за ребенка из Украины: МВД разоблачило схему продажи младенцев за границу

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая в течение трех лет наживалась на схеме продажи новорожденных детей за границу. Стоимость одного младенца они оценивали в €50-70 тыс.

В состав группы входило шестеро мужчин, двое из которых – основатели частной клиники. Там осуществлялась вербовка женщин из малообеспеченных семей, которые соглашались на программу так называемого суррогатного материнства.

Следствием установлено, что обманутых женщин для рождения младенцев заставляли уезжать в Чехию.

— В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, однако указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец, — говорится в сообщении полиции.

После рождения женщины по принуждению подписывали отказ от ребенка в пользу иностранцев. По данным следствия, в течение трех лет злоумышленники обогатились более чем на €1,2 млн.

Во время обысков в частной клинике и местах проживания подозреваемых изъяли все документы, подтверждающие факт торговли младенцами, печати медицинских учреждений и автомобили премиум-класса.

Все шестеро уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины. За совершенное им грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.