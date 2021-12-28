€70 тис. за дитину з України: МВС викрило схему продажу немовлят за кордон

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом трьох років наживалася на схемі продажу новонароджених дітей за кордон. Вартість одного немовляти вони оцінювали у €50-70 тис.

До складу групи входило шестеро чоловіків, двоє з яких – засновники приватної клініки. Саме там здійснювалося вербування жінок із малозабезпечених родин, які погоджувалися на програму так званого сурогатного материнства.

Слідством встановлено, що ошуканих жінок для народження немовлят змушували виїжджати до Чехії.

– Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець, – йдеться у повідомленні поліції.

Після народження жінки під примусом підписували відмову від дитини на користь іноземців. За даними слідства, протягом трьох років зловмисники збагатилися на понад €1,2 млн.

Під час обшуків у приватній клініці та помешканнях підозрюваних було вилучено усі документи, що підтверджують факт торгівлі немовлятами, печатки медичних закладів та автомобілі преміум-класу.

Усім шістьом повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України. За скоєне їм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років в’язниці із можливою конфіскацією майна.